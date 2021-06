Castellammare di Stabia, ancora un incidente stradale a Pozzano

Castellammare di Stabia. Si registra l’ennesimo incidente stradale a Pozzano che vede scontrarsi un’autovettura ed uno scooter a via Acton, nella zona dei stabilimenti balneari. A seguito del sinistro il motociclista ha riportato delle ferite ed è stato prontamente soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato d’urgenza presso il vicino ospedale “San Leonardo”. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi.

Sul posto dell’incidente anche la Polizia Municipale di Castellammare di Stabia che hanno provveduto alla ricostruzione della dinamica al fine di accertare le eventuali responsabilità.