Carcere Santa Maria Capua Vetere, il video dei pestaggi ai detenuti che sconvolge l’Italia

Carcere Santa Maria Capua Vetere. Emerge un video choc delle telecamere di sorveglianza, diffuso integralmente dal quotidiano ‘Domani’, sui pestaggi degli agenti di polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere, come rappresaglia dopo una rivolta esplosa nel penitenziario il 6 aprile 2020. Il gip del tribunale della città del casertano ha emesso 52 misure cautelari nei confronti degli uomini delle forze dell’ordine per le violenze. I detenuti vengono fatti inginocchiare e colpiti con manganellate, calci, pugni e schiaffi. I singoli prigionieri poi devono passare tra una fila di agenti, che infieriscono malmenandoli con una gragnuola di colpi. Le botte proseguono poi quando i detenuti vengono riaccompagnati in cella: su alcuni i poliziotti infieriscono anche quando sono a terra.

Il Partito Democratico chiede alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, di riferire in aula sulle violenze delle guardie carcerarie dell’istituto di detenzione nei confronti di alcuni detenuti e parla di «abusi intollerabili». «Abusi così intollerabili non possono avere cittadinanza nel nostro Paese. A maggior ragione gravi perchè ascrivibili a chi deve servire lo Stato con lealtà e onore», dice il segretario Dem, Enrico Letta interpellato dal quotidiano Domani, che ha diffuso le immagini.

«Siamo profondamente indignati per le notizie che stanno emergendo sulle violenze degli agenti della polizia penitenziaria perpetrate nei confronti dei detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere – dice Piero De Luca, vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera – Sono inaccettabili e vergognose in un Paese civile. Il Gruppo PD chiede che la ministra Cartabia riferisca in Parlamento su quanto accaduto». Le immagini dei pestaggi nel carcere di santa Maria Capua Vetere «sono sconcertanti, credo che la strada sia sempre stare dalla parte della legalità», aggiunge la responsabile Giustizia del Pd, senatrice Anna Rossomando. «Occorre fare chiarezza e procedere immediatamente ove vengano accertate delle responsabilità».

Il Pd accusa Matteo Salvini di ‘ambiguita». «Giovedì sarò a Santa Maria Capua Vetere per portare la mia solidarietà agli agenti della penitenziaria. La Lega sarà sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine», sono state le parole del leader della Lega. «Chi sbaglia paga, soprattutto se indossa una divisa, ma non si possono coinvolgere tutti gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria – aggiunge oggi il numero uno del Carroccio – serve rispetto per chi indossa una divisa, i singoli errori vanno puniti».

«Le immagini diffuse da Il Domani e che abbiamo visto tutti sono inequivocabili e disgustose», secondo il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni – una vera e propria spedizione punitiva da parte di uomini in divisa che dovevano rappresentare lo Stato democratico. Comportamenti inconcepibili e inaccettabili.»

Nessun commento da parte di Giorgia Meloni, interpellata dal Domani. ‘Il quotidiano Domani – si legge sulla home page del sito del giornale – ‘ha chiesto ai leader politici di Pd, M5S, Lega e Fratelli d’Italia un commento sulle violenze, documentate da un video, nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere. Solo il segretario del Partito democratico ha risposto. Giorgia Meloni e Matteo Salvini non rilasciano alcun commento dopo la pubblicazione delle immaginì, aggiunge il giornale.