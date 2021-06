Capri, sicurezza e vivibilità sulla spiaggia di Marina Grande

Capri. Una spiaggia sicura e vivibile a Marina Grande: è quanto vuole il Sindaco Marino Lembo e la sua Giunta che, con determina n. 45, ha dato il via alle opere di livellamento e di sistemazione dell’arenile della spiaggia pubblica di Marina Grande. Un’iniziativa resa necessaria a seguito delle mareggiate avutesi nel periodo invernale che hanno causato un conseguente arretramento dell’arenile e la formazione di numerose dune con l’affioramento di grossi massi tale da renderlo insicuro e pericoloso per i bagnanti che si apprestano a beneficiarne per la stagione estiva alle porte. A breve quindi – come riporta il Movimento Capresi Uniti – una spiaggia ancor più bella, pronta ad accogliere capresi e turisti desiderosi di sole e di mare.