Capri, Roberto Bozzaotre evidenzia la pericolosità di Via Don Giobbe Ruocco

Roberto Bozzaotre, capogruppo di “Capri Vera” e già vicesindaco nella passata Amministrazione Comunale: «Altro fine settimana con tutto chiuso. Hai un albergo e non sai cosa suggerire agli ospiti? Allora mi rivolgo a te per alcuni consigli schifosi. Gli ospiti ieri sono tornati a casa come i pazzi perché sono rimasti imbottigliati per via dei lavori di asfaltatura sulla Provinciale, perché nessuno è stato capace di dare un minimo di organizzazione alla cosa, di garantire un servizio della Funicolare un pochino prolungato ecc ecc?

Gli hai già fatto visitare le sabbie mobili con il particolare fenomeno dello scioglimento degli asfalti? Ma per caso ai tuoi ospiti piacciono le strade pericolose, le procedure senza senso ed i cantieri in pieno giugno? E allora la Don Giobbe Ruocco è la loro meta ideale. Ho fatto fare pure il video pubblicitario.

Scherzi a parte, tenere la strada così è pericolosissimo. Soprattutto il primo tratto già caratterizzato da un manto stradale particolarmente scivoloso e già luogo di alcuni brutti incidenti ad oggi è privo di qualsiasi barriera, guard rail e affini.

È necessario intervenire alla svelta, ora, dopo un inverno passato a fare niente. E in questi giorni è dato anche maltempo… Ci sta poc a fa questa Capri è una Capri beauty free. Le cose non stanno andando male, ma malissimo. Chi non lo ammette, come dico sempre, è in assoluta malafede».