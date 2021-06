Capri nel cuore, le parole del presidente USA Biden un meraviglioso spot. Il sindaco “Lo nominiamo cittadino onorario”

Capri nel cuore, le parole del presidente USA Biden un meraviglioso spot . Il Presidente degli Stati Uniti d’ America nel G7 nel parlare con Prodi ha menzionato Capri come luogo che ha nel cuore, davvero uno spot straordinario per l’isola del Golfo di Napoli ma anche per tutta la Campania, Costiera amalfitana e Penisola sorrentina comprese, di riflesso Positano , Ravello, Sorrento , ed è stupendo per l’ Isola Azzurra questo tanto che il sindaco non si è fatta scappare l’occasione .

“Le parole di elogio del Presidente degli USA, Joe Biden, verso la nostra isola, ci inorgogliscono e testimoniano, una volta di più, la centralità del nostro appeal nel mondo. Ci rende particolarmente felici il fatto che Capri sia rientrata, come sinonimo di bellezza, tra i discorsi presidenziali in un contesto di altissimo livello quale il G7, attualmente in corso. Il Presidente Biden ci onora da tempo con le sue visite, che noi capresi ricordiamo con piacere. Ci associamo all’invito che il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha rivolto al Presidente Usa di tornare quanto prima sulla nostra isola, la più bella del mondo. Non solo: appena saranno da noi, conferiremo al Presidente Biden e al Premier Draghi la cittadinanza onoraria”. Così dichiara il Sindaco di Capri, Marino Lembo.

Qui Biden al ristorante Al Capri