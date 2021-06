Capri, Mara Carfagna all’Aurora il ristorante dei Vip di Mia D’Alessio con lo chef Aversa di Piano di Sorrento . Positanonews è a metà fra Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina, positanesi e carottesi lavorano a questo progetto nato 16 anni fa e imitato da tanti, ci occupiamo del territorio anche con il blog enogastronautanews. Alla notizia mondana del Ministro Carfagna nel ristorante caprese dei Vip, gestito con classe da Mia D’Alessio, volevamo aggiungere una curiosità, lo chef è di Piano di Sorrento, parliamo di Franco Aversa, una famiglia carottese che si fa valere a quanto pare, li troviamo al Castello delle cerimonie, il direttore del bar Marianiello, Giusy della Casa del Dolce, insomma complimenti con gusto.

L’Aurora è un ristorante amato dai Vip e turisti internazionali , lo chef Franco Aversa reinterpreta la cucina napoletana, caprese e della penisola sorrentina, con qualità e competenza, dalla cottura del Vitello tonnato al pesce , sempre fresco e scelto con cura, l’aragosta, il piatto di linguine all’astice , insomma da gourmet, ma c’è anche la “Pizzallacqua” di Aurora pizza sottilissima, con pochissimo lievito, grandissima leggerezza, con tanto di brevetto Anni cinquanta da Gennaro D’Alessio, una pizza glamour assaggiata da Beyonce, Jay-Z e Mariah Carey. Il triangolo d’oro Sorrento – Amalfi – Capri non è solo per il turismo , ma anche per il gusto

Ristorante Aurora Capri

via Fuorlovado, 18

80073 Isola di Capri

tel. 081 837 0181

www.auroracapri.com