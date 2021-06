Capri, futuro gemellaggio con una delle perle slovene sull’Adriatico?

Capri. Sabato scorso – come riporta il Movimento Capresi Uniti – il sindaco Marino Lembo ha ricevuto in Municipio l’Ambasciatore della Repubblica di Slovenia a Roma, S.E. Tomaž Kunstelj, che ha trascorso una breve vacanza sull’isola. Nel corso dell’incontro, molto cordiale, il Sindaco e l’Ambasciatore hanno avuto modo di parlare, tra le altre cose, della possibilità di un contatto con la città di Pirano, considerata la più bella località turistica della Slovenia nota per l’insolita l’architettura veneziana e luogo di nascita del celebre violinista Tartini. Definite insieme le basi per un proficuo scambio turistico-culturale.