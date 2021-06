Capri, barriere galleggianti per la sicurezza dei bagnanti

Con determina n. 49 l’Amministrazione del Sindaco Marino Lembo è intervenuta nell’affidamento per l’installazione e la gestione di barriere di protezione nelle aree di balneazione e di sicurezza. In vista dell’imminente avvio della stagione turistica infatti , al fine di garantire la tutela della sicurezza della balneazione, si provvederà ad installare apposite barriere galleggianti nei pressi degli specchi acquei antistanti le spiagge libere in località Marina Grande e Marina Piccola e, a tutela dei bagnanti, per segnalare ed interdire lo specchio acqueo in località Caterola, per il pericolo di eventi franosi. La ditta concessionaria provvederà in breve tempo alla posa in opera e manutenzione di tali barriere con relativi corpi morti e sistema luminoso, ed a gestire il relativo controllo e verifica delle stesse durante il periodo della stagione estiva ed al relativo smontaggio e trasporto a deposito al termine della stagione