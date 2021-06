Capri, aperta Villa Lysis: boom di visite già nelle prime 24 ore. Ce ne parla Marco Milano in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

Villa Lysis a Capri riapre da oggi al pubblico mentre si attende dopo gli Europei lo sbarco di Lukaku in un’isola che si trasforma in una succursale di calciomercato e passerella di grandi divi del pallone. Weekend da tutto esaurito sullo scoglio di Tiberio, dove, ai piedi dell’omonimo monte, riapre da stamattina i suoi battenti al pubblico villa Lysis. La dimora del barone dandy Jacques Fersen, dopo un periodo di chiusura, torna ad essere fruibile da oggi fino a tutto il mese di settembre. La dimora in stile liberty sarà visitabile dalle ore 10 alle 19 tutti i giorni e il biglietto di ingresso, del costo di due euro, sarà acquistabile on line su un apposito sito, www.capriculturaeturismo. it.

Previsto l’ingresso gratuito per i residenti nei comuni di Capri ed Anacapri e per i minori di dodici anni. In questi casi sarà necessario presentarsi muniti di documento di riconoscimento. Dopo i campionati europei Romelu Lukaku verrà in vacanza a Capri. Ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante del Belgio attualmente impegnato nella competizione calcistica riservata alle nazionali del vecchio continente. La punta di diamante dell’Inter campione d’Italia ha infatti svelato il suo prossimo desiderio di regalarsi una vacanza in Italia precisando di voler trascorrere il suo break proprio a Capri sulla falsariga di quanto aveva fatto nei giorni scorsi il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. A parlare di Capri al campionissimo nerazzurro potrebbe essere stato il suo prossimo mister a Milano, Simone Inzaghi, che a Capri ha incontrato nelle scorse ore Keita Balde. E i Faraglioni e la piazzetta potrebbero aver fatto da involontari complici della trattativa dell’estate. Mister Inzaghi secondo i rumors avrebbe chiesto proprio sull’isola azzurra a Keita Balde attualmente in forza alla Sampdoria e in vacanza con la sua dolce metà Simona Gualtieri di far parte della nuova stagione in maglia nerazzurra con scudetto sul petto, facendo così ritorno dopo qualche anno nella compagine meneghina. E anche il Napoli della prossima stagione si sta costruendo sull’isola azzurra con il quartiere generale caprese del presidente Aurelio De Laurentiis a Villa Bismark a Palazzo a Mare in fervente attività con viavai di calciatori, procuratori e dirigenti. Bocche cucite ma c’è da giurare che i contratti dei prossimi acquisti del sodalizio partenopeo porteranno “il timbro” dell’isola.