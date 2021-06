Caos a Positano, assembramenti alla fermata della Sita dopo la giornata di festa

Positano. La giornata di festa ha portato molte persone a scegliere la città della costiera amalfitana per regalarsi un tuffo ristoratore o una passeggiata per le stradine tradizionali. Ma, con il calar del sole, torna uno dei problemi storici ovvero quello degli affollamenti alla fermata della Sita in località “La Sponda” in attesa di un autobus per far ritorno alle proprie città. Ed il problema assume una connotazione ancora più grave in questo delicato momento storico in cui ci troviamo a fronteggiare un’emergenza sanitaria ancora fortemente presente e che richiede il rispetto di ferree nome di comportamento, prima fra tutte il distanziamento sociale.

Ma,a giudicare dalle immagini, gli assembramenti sono molto evidenti e mancano i controlli per far rispettare le regole. Inoltre è inevitabile che gli autobus saranno presi d’assalto e non verranno rispettate le regole che prevedono un numero limitato di passeggeri rispetto alle reale capienza. Certamente in tanti resteranno a piedi e saranno costretti ad aspettare a lungo prima di poter salire su un autobus.

Siamo appena all’inizio della stagione turistica e questo è un problema che dovrebbe essere affrontato in modo urgente per garantire la sicurezza dei viaggiatori e degli autisti in modo da non vanificare tutti i sacrifici fatti fino a questo momento.