Caos a Minori: ragazzo in stato alterato creava confusione per le vie, intervento con l’ambulanza. Il nostro inviato ci ha segnalato molto caos a Minori, in Costiera Amalfitana, nel corso di questo primo pomeriggio di lunedì 14 giugno 2021.

Un ragazzo, in evidente stato alterato, ai aggirava per le strade della città creando molta confusione. Per risolvere la situazione e ristabilire l’ordine, è stato necessario l’intervento dei sanitari, giunti sul luogo con l’ambulanza per sedare il giovane.