Campania, leggero calo della positività al covid-19, 3 vittime

Sono 82 i nuovi positivi al Covid in Campania su 6.545 test molecolari esaminati ieri. Il tasso di incidenza si attesta all’1,25% in calo rispetto all’1,66% precedente. Nel bollettino dell’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, si segnalano 3 nuove vittime.

I ricoveri ospedalieri segnalano una risalita dei posti letto occupati in terapia intensiva (23, +3 rispetto al giorno prima), quelli nei reparti di degenza sono 287 (-9).

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 82 (*)

di cui

Sintomatici: 28 (*)

* I dati si riferiscono ai tamponi molecolari

Tamponi molecolari del giorno: 6.545

Tamponi antigenici del giorno: 6.005

Deceduti: 3 (**)

** 1 deceduto nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. .

Report posti letto su base regionale:Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 23

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 287

* Posti letto Covid e Offerta privata.