Camminata del Solstizio-Raccolta di erbe aromatiche e convivialità-Collina del Cafariello

Il solstizio ci regala ogni anno l’occasione di parlare di piante spontanee usate nella tradizione popolare, un modo sempre lieto per conversare del loro uso e trovare la scusa per concedersi del tempo all’aria aperta in piena sicurezza riguardo le norme anti-Covid.

Ad ogni partecipante si darà modo di creare il proprio sacchetto aromaterapico, grazie ad i consigli di Giovanna Astarita, che in qualità di operatrice olistica ci spiegherà i modi per sfruttare le proprietà benefiche di questi preziosi amuleti arborei.

La passeggiata si articola tra trekking, raccolta di piante, lunga pausa in azienda agricola per degustazione di prodotti a km 0 ed attività rilassanti.

Info e prenotazioni al +3392323358

Consigli per i partecipanti e la preparazione dello zaino:

scarpe da trekking, bastoncini per aiutarsi nell’avanzamento(opzionali), borraccia con almeno 1,50 lt acqua, vestiario a cipolla, DPI personali, maglietta di ricambio e cappello per il sole,

portare una stuoia per sedervi tra l’erba e riposarvi.

Info tecniche:

Raduno alle 15,00 nei pressi del Bar Orlando (https://goo.gl/maps/ncw6CXxtwBgNxh5P)

Ritorno a Sant’ Agata previsto per le 20.30.

Difficoltà: media, classificato come E escursionistico per la presenza di sentiero dal fondo sconnesso.

Durata: 5h

Costo 20 euro

Che comprende :

Servizio Guida Ambientale Escursionistica AIGAE;

Assicurazione giornaliera;

Degustazione e visita in azienda agricola con un giovane Agronomo;

Workshop con Operatore olistico.