Camion rubati a Positano, sparito anche un furgone. Telecamere han ripreso i ladri, ma i mezzi sono spariti. Un furto senza precedenti nella perla della Costiera amalfitana che Positanonews ha dato in anteprima oggi per lanciare l’allarme. Un furto strano per la dinamica e per gli orari, che fa pensare a dei professionisti bene informati, forse anche con dei pali di guardia.

Ci sono diverse telecamere lungo il tragitto dal bivio di Montepertuso alla Garitta, dove è avvenuto il furto, e queste hanno ripreso i ladri che potrebbero avere il fiato sul collo. Ma intanto i due camion, e anche un furgone che era parcheggiato a fianco, sono spariti.

Come abbiamo scritto questa mattina questi mezzi vengono smontati in qualche capannone probabilmente a Castellammare di Stabia o zone limitrofe in provincia di Napoli e poi i pezzi di ricambio vengono rivenduti .

Sconcerto dalle riprese delle telecamere, che non pubblichiamo. L’autista con molta non chalance va verso il bivio di Montepertuso direzione Praiano Amalfi per girare e poi torna indietro direzione Sorrento come se nulla fosse. Dei professionisti impassibili , senza correre e senza fretta.