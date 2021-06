Brutto incidente a un professor universitario a Rutino nel Cilento

Salerno , ricoverato in Ospedale in gravi condizioni il professore universitario che in mattinata è rimasto vittima di un incidente a Rutino, nel Cilento. L’uomo di 55 anni ed in sella alla sua motocicletta quando per cause ancora da accertare si è scontrato frontalmente con un’auto che viaggiava nel senso opposto. L’impatto avvenuto sulla Statale 18 è stato molto violento ed il centauro è stato trasferito in eliambulanza in Ospedale. Sull’incidente sono in corso indagini della Polizia Stradale.