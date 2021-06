Bellizzi: ubriaco aggredisce il parroco e i carabinieri, 32enne nei guai. I Carabinieri della Stazione di Bellizzi nel corso della serata di ieri hanno tratto in arresto un pregiudicato del posto, classe ’89, e sottoposto alla misura cautelare di obbligo di dimora a Bellizzi a causa di reati contro la persona.

Infatti, da tempo il 32enne si aggirava per le strade della città in stato di agitazione psicofisica, in prede all’alcool, aggredendo vigili urbani e passanti. Inoltre, non molto prima, si era reso responsabile di un furto di auto della Polizia Locale.

Ieri sera, però, intorno alle ore 20.00, sempre in prede all’alcool, il ragazzo ha aggredito un parroco della chiesa del Sacro Cuore di Gesù, che ha riportato una serie di escoriazioni sul volto. I Carabinieri, dunque, si sono adoperati per riuscire ad individuare l’uomo, ritrovato poco dopo al centro della città. Lì, ha provato ad aggredire anche loro, i quali sono riusciti a bloccarlo e a condurlo in caserma.

Su di lui pendono i reati di resistenza, lezioni e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Vista la pericolosità del soggetto, questi è stato condotto perentoriamente in carcere a Salerno, dove attenderà la convalida dell’arresto.