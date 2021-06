Beccato nel salernitano con 36kg di droga: 30enne nei guai

A Sapri i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno arrestato un 30enne per detenzione di sostanza stupefacente. Il giovane, incensurato, residente a Melfi, fermato dai militari è apparto subito agitato.

Insospettiti i carabinieri hanno perquisito l’auto, all’interno della quale, occultato in un vano portaoggetti erano nascosti 17 grammi di marijuana e 0,8 grammi di hashish. Una successiva perquisizione domiciliare effettuata in collaborazione con i Carabinieri di Melfi, ha consentito di rinvenire altra sostanza stupefacente dello stesso tipo. Proseguendo con i controlli, presso un’abitazione rurale sempre in disponibilità del giovane, venivano trovati nr.12 contenitori nel cui interno vi era custodita ulteriore sostanza stupefacente del tipo “marijuana” tra foglie e infiorescenze, per un peso complessivo pari a 36 kg circa.

Il 30enne, dunque, veniva tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che avveniva nella mattinata odierna, presso il Tribunale di Lagonegro che convalidava l’arresto e il sequestro, rimettendo in libertà il giovane.