Battipaglia, arrestato pusher ritrovato con 800 grammi di hashish in auto e in casa

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arresto A.V., italiano del 1976, pregiudicato, domiciliato in Battipaglia. I poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato di P.S. di Battipaglia hanno tenuto sotto osservazione i comportamenti del pusher e, con un’attività mirata d’indagine, lo hanno colto in flagrante: infatti, nei pressi della sua casa, lo hanno visto in compagnia di un probabile “cliente”, giunto lì a bordo di un motociclo.

Gli Agenti hanno quindi controllato l’indagato e lo hanno trovato in possesso di alcune dosi di hashish che aveva occultato nelle parti intime. Inoltre, i poliziotti del Commissariato di Battipaglia hanno effettuato una perquisizione domiciliare che consentiva di ritrovare, nell’armadio della camera da letto, altra sostanza stupefacente del tipo hashish, un bilancino digitale, due coltellini e una cospicua somma di denaro, per un totale di 1200 euro, compendio dell’attività delittuosa.

Altra droga è stata trovata nell’autovettura di A.V., nel portabagagli, gli Agenti hanno infatti trovato sei panetti di hashish in uno scomparto interno, per un totale di 830 grammi.

I poliziotti del Commissariato di Battipaglia hanno quindi arrestato lo spacciatore, già gravati da pregiudizi di polizia connessi agli stupefacenti, alle lesioni personali e agli atti persecutori e l’hanno posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha ordinato la collocazione presso la Casa Circondariale di Fuorni, in attesa della convalida dell’arresto.