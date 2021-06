Bagni a Marina di Puolo, sconti per i residenti di Massa Lubrense

È stata stipulata la convenzione tra il Comune di Massa Lubrense e la società Cala di Puolo srl che per l’estate 2021 prevede particolari agevolazioni a favore dei residenti per l’utilizzo della strada privata che conduce al borgo. L’accordo, valido fino al 3 ottobre prossimo, è stato sottoscritto dal sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli e dai legali rappresentanti della società, Alessandro Acampora e Fabrizio Guida.

In base al documento – come riporta l’Associazione Atex – sono previsti particolari sconti per i cittadini di Massa Lubrense. Per le autovetture (che non potranno trasportare più occupanti di quanto stabilito nel documento di omologazione) la tariffa è di 7 euro al giorno dal lunedì al venerdì. Il sabato, la domenica, nei festivi e per tutti i giorni dei mesi di luglio ed agosto il costo del ticket aumenta ad 8 euro. Per i motoveicoli che possono trasportare al massimo 2 persone si pagano 3 euro.

Per quanto riguarda i residenti dell’abitato di Marina di Puolo (solo per la parte che ricade nel Comune di Massa Lubrense), prevista la possibilità di accesso e sosta h24. Gli abbonamenti, del costo di 60 euro mensili, saranno rilasciati dalla Cala di Puolo srl dietro esibizione del certificato di residenza emesso dal Comune.

Transito e sosta gratuito per i veicoli che trasportino minori di Massa Lubrense affetti da grave handicap psico-fisico che siano in possesso del tesserino rilasciato dal Comune. L’agevolazione è estesa anche ad un accompagnatore. Ticket gratis anche per i ragazzi di Massa Lubrense che frequentano il centro “Gli Aquiloni”.

Transito consentito anche ai mezzi di emergenza e per quelli che partecipano ad iniziative di solidarietà e beneficenza organizzate dal Comune di Massa Lubrense come ad esempio la colonia estiva.