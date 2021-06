Automobilismo – Formula 1. Al Gran Premio di Stiria Verstappen ancora una volta primo su Hamilton.

L’olandese della Red Bull domina il primo Gran Premio di casa della stagione e allunga in classifica su Lewis Hamilton secondo al traguardo. Al terzo posto Bottas. Ottima gara della Ferrari, seppure castigata con una sosta ai box al primo giro per Leclerc. Le monoposto di Maranello concludono con Sainz al 6° posto e Leclerc, dopo una spettacolare rimonta, al settimo. Appuntamento a domenica prossima con il secondo GP di Austria.

Primo dei due appuntamenti in Austria per il Campionato di Formula 1. La Red Bull si presenta sul circuito di casa dello Spielberg, con l’obbiettivo di dare continuità alla vittoria al GP di Francia. Il pilota della casa austriaca Max Verstappen è deciso a vincere ed incrementare il vantaggio in classifica sul campione del mondo, Lewis Hamilton. Nella classifica mondiale il pilota britannico è preceduto da Verstappen con un vantaggio di dodici punti. Le qualifiche del sabato hanno visto in pole position per Verstappen che partirà in prima fila davanti ad Hamilton; seconda fila per Norris e Perez mentre Bottas, retrocesso di tre posizioni per una penalità, e Gasly occupano la terza fila. Qualifiche poco entusiasmanti per la Ferrari con Leclerc che parte in settima posizione tra le AlphaTauri di Gasly e Tsunoda mentre Sainz, eliminato in Q2, si deve accontentare del dodicesimo posto al fianco della Williams di Russell; le Alfa Romeo di Giovinazzi e Raikkonen rispettivamente dalla quindicesima e dalla diciottesima posizione. La gara si effettuerà con un pomeriggio caldo e soleggiato percorrendo i 71 giri lungo il tracciato di Spielberg la cui lunghezza è di 4.318 mt.

Ottima la partenza di Verstappen che difende il primo posto davanti ad Hamilton e Norris. Sesto posto per Leclerc alle spalle di Bottas. Subito problemi alla Ferrari di Leclerc costrettomalla sosta ai box. Gara subito in salita per il pilota della Ferrari mentre rientra ai box anche Gasly protagonista di un testacoda in avvio di gara. In testa ritmo sostenuto con Verstappen che precede Hamilton e Norris. Quarto posto per Perez che prova ad insidiare il pilota McLaren.al 6° giro rientra Leclerc con gomma bianca in diciottesima posizione. Sainz nel frattempo in undicesima posizione. Al 10° giro la coppia di testa Verstappen/Hamilton portano a otto secondi il gap su Perez che si prende il terzo posto grazie al sorpasso in staccata su Norris, che viene superato da Bottas. Nelle retrovie Leclerc continua a far segnare buoni tempi e supera . dopo non pochi problemi le due Haas e si mette all’inseguimento della undicesima posizione occupata dall’Alfa Romeo di Giovinazzi. Al 18° giro Verstappen continua a spingere e porta a quattro secondi il suo vantaggio su Hamilton; a oltre sedici secondi dal leader, terzo posto per Perez, davanti a Norris e Stroll. Al 26° giro brivido per Hamilton che per poco non finisce sulla ghiaia. Ne approfitta Verstappen che porta il suo vantaggio ad oltre cinque secondi. Ai box Perez con un pit stop lungo per Perez nel frattempo Bottas spinge per cercare di raggiungere la terza posizione dopo la sua sosta ai box. Giunge la 28° giro il pit stop per il pilota finlandese della Mercedes che rientra in pista davanti a Perez. Intanto Leclerc risale in decima posizione approfittando delle soste ai box degli altri piloti. 30° con le soste ai box dei battistrada Verstappen ed Hamilton che conservano primo e secondo posto. Alle loro spalle Norris, Bottas e Perez. Ritiro per Gasly. 35° giro con Verstappen che gestisce il vantaggio di quattro secondi e mezzo su Hamilton. Alle spalle dei due rivali, Bottas allunga su Perez. Continua ad aumentare il gap tra i due piloti di testa e il resto del gruppo. Al 40° giro rientra ai box Leclerc che monta gomma gialla. 42° giro con pit stop per Sainz e Ricciardo che rientrano rispettivamente in settima e quindicesima posizione. Successivamente Sainz supera Stroll e si prende il sesto posto. Leclerc invece si trova in dodicesima posizione tra le Alfa Romeo di Giovinazzi e Raikkonen. Intanto Perez guadagna su Bottas e si porta a poco più di un secondo dal finlandese della Mercedes. Al 50° giro Leclerc supera Vettel, si prende il decimo posto e mette nel mirino Tsunoda. Al 55° giro sosta per Perez che conserva la quarta posizione e va a caccia del giro veloce. Al 56° giro Leclerc si prende l’ottavo posto grazie ai sorpassi su Tsunoda e Alonso. Intanto Sainz incalza sempre piu Norris mentre Leclerc mette nel mirino Stroll. Al 62° giro Verstappen allunga ad oltre undici secondi il vantaggio su Hamilton. Si prevede possibilità di pioggia negli ultimi giri. Al 66° Sainz si sdoppia da Hamilton, lo spagnolo della Ferrari si lancia all’inseguimento di Norris. 69° giro con Perez che continua a spingere e si porta a tre secondi da Bottas. Intanto inizia a piovere sullo Spielberg.71° giro ultima tornata per Verstappen, mentre alle sue spalle Hamilton, dopo la sosta ai box, prova ad ottenere il giro veloce e il punto aggiuntivo. Vince Verstappen, seconda posizione per Hamilton e terzo posto per Bottas che precede Perez. Un successo che permette all’olandese di allungare in classifica su Hamilton che però segna il giro veloce e guadagna il punto aggiuntivo. Alle spalle di Red Bull e Mercedes, quinto posto per Norris davanti alle Ferrari di Sainz e Leclerc. Domenica 4 luglio prossimo appuntamento con il mondiale di Formula 1 sempre sul circuito della Red Bull per il GP d’Austria. 27 giugno 2021 – salvatorecaccaviello