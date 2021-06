Atrani. Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi: divieto assoluto di bruciatura di vegetali, residui e altri materiali.

1. SI RENDE NOTO lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno al 20 settembre 2021, salvo proroghe, per tutte le aree di cui all’art. 2 L.n 353/2000 – aree boscate, cespugliate, arborate e sui terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree – dell’intero territorio della regione Campania, disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dall’art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.

Qui l’allegato.