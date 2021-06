Atrani. Salotti letterari di Alfonso Bottone con Guido Parisi-Giuseppe Esposito -Aniello Milo.

Tre libri e tre autori per una salotto letterario ad Atrani, lunedi 7 giugno 2021 , alle ore 19.15, nell’ambito di …..incostieraamalfitana, manifestazione di Alfonso Bottone. Gli appuntamenti letterari sparsi in tutte le località della costiera sono un continuo rullo di tamburi, quasi quotidianamente c’è un luogo uno o più libri e gli autori. Con priorità ai nativi della costa d’Amalfi. Ormai da anni il sito UNESCO della Costiera Amalfitana, non è solo bellezze naturali , paesaggistiche e antropologiche, ma anche culturali a tutti gli effetti. Positanonews con i suoi inviati cerca di seguire quanto più possibile questo modello -format collaudato polverizzato sul territorio e anche alla sua conoscenza . Stasera avremo tre autori di grosso calibro.

Guido Parisi Identità ritrovate

“Julie ed Agnese” descrive l’esperienza di un professore canadese di arte drammatica durante la preparazione di “Romeo e Giulietta” con un gruppo internazionale di studenti della sua università. Julie, nel ruolo di Giulietta, confessa al suo insegnante di essere tormentata, fin da bambina, dalla presenza di una giovane donna italiana, Agnese Visconti Gonzaga, condannata a morte, per adulterio, insieme al suo amante nel 1391 a Mantova, città in cui si svolge parte dell’ultimo atto della tragedia di Shakespeare. La studentessa, ossessionata dalla possessione, diraderà, in modo inaspettato, le nebbie del misterioso fenomeno di cui è vittima, solo dopo aver visitato il luogo dove, in una fredda mattina del febbraio 1391, la Domina di Mantova fu decapitata.

Il marchese infingardo di Giuseppe Esposito

Nella Napoli del secondo scorcio del XVIII secolo, riportata al rango di capitale di uno stato indipendente da Carlo di Borbone, opera un giudice della Gran Corte della Vicaria, Gennaro Corelli, uomo integerrimo, discreto e giudizioso, un funzionario che non si lascia mai andare a colpi di testa e porta sempre a compimento le proprie inchieste. Un uomo prezioso che il Segretario Di Stato di Grazia e Giustizia don Carlo De Marco segue a sua insaputa e di cui nutre profonda stima. Un giorno un suo vecchio amico, l’avvocato La Porta, gli chiede aiuto in una faccenda in quel di Sicignano, dove si è ritirato in una sua tenuta. Lì nel paese nei pressi di Salerno, si sta per consumare una tremenda ingiustizia ai danni di un povero giovane contadino, accusato ingiustamente di omicidio. Allora don Carlo, senza alcuna esitazione, convoca Gennaro Corelli e lo spedisce ad indagare su quanto accade nel palazzo del marchese Falletti, signore di Sicignano. Corelli con la sua sagacia ed abilità porterà a termine con successo l’incarico e farà anche emergere molti aspetti strani nella piccola corte del Falletti.

Cronache da Ferroponte

Saccheggiata dalla criminalità e tenuta in scacco dal malaffare, Ferroponte fa parte di quella zona disgraziata che è la Terra dei fuochi, in cui rifiuti sversati e poi ricoperti fermentano in morbi misteriosi e velenosi miasmi notturni. Un paese in cui troppo spesso, alla libertà, gli uomini preferiscono la sottomissione al potere. Dice don Raffaele, parroco e custode delle confessioni e dei segreti di tutti: a Ferroponte «servi non si nasce, si diventa».

Di certo è il caso di Ninuccio, consigliere comunale che decide, per amore di una donna, di vendersi a don Salvatore, boss che tutto vede e tutto dispone. Almeno finché la sua coscienza non si farà sentire…

Aniello Milo nasce l’11 febbraio 1957. Napoletano di origine, vive e lavora ad Amalfi dove si è trasferito nel 2014. Cronache da Ferroponte è il suo terzo romanzo.