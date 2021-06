Atrani, avviso pubblico per assegnazione posti ormeggio 2021. Ecco l’elenco provvisorio degli assegnatari

Il Comune di Atrani, in esecuzione delle determinazioni U.T.C. n. 73/2021 del 10.06.2021 e 74/2021 del 14.06.2021, con riferimento all’Avviso Pubblico “Formazione graduatoria per Assegnazione boe per ormeggio unità da diporto – 2021”, pubblica l’elenco provvisorio degli assegnatari ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso, a firma del Responsabile dell’U.T.C. Ing. Fabrizio Polichetti (CLICCA QUI per leggere l’avviso pubblico)

Carrano Alfredo – Ammesso con riserva Bucciarelli Edoardo – Ammesso con riserva Loreto Michele – Ammesso con riserva De Rosa Laderchi Luciano – Ammesso con riserva Mansi Piero – Ammesso con riserva Cavaliere Aldo – Ammesso con riserva Oliva Andrea – Ammesso con riserva Elefante Luciano – Ammesso con riserva Angelisi Salvatore – Ammesso con riserva Rispoli Gaetano – Ammesso con riserva Gorga Francesco – Ammesso con riserva Corvino Antonio – Ammesso con riserva Frieri Giuseppina – Ammesso con riserva De Riso Alfonso – Ammesso con riserva Amatruda Biagio – Ammesso con riserva Buonocore Federica – Ammesso con riserva Di Landro Salvatore – Ammesso con riserva Corniola Giuseppe – Ammesso con riserva Colavolpe Alfonso – Ammesso con riserva Amendola Mario – Ammesso con riserva Criscuolo Francesco – Ammesso con riserva Gambardella Luigi – Ammesso con riserva

Tutti gli ammessi sono sotto riserva in quanto tenuti al versamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 in maniera virtuale mediante apposito modello F23, predisposto dagli uffici comunali e da ritirarsi allo sportello sito al piano terra, presso i servizi demografici del Comune di Atrani in Via dei Dogi n. 24, nella fascia oraria 09.00-12.00 dal lunedì al venerdì.

I richiedenti dovranno consegnare agli Uffici Comunali copia del versamento effettuato entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 18.06.2021, pena l’esclusione dall’assegnazione.