Assistenza sanitaria in telemedicina per i turisti in Costa d’Amalfi grazie ad un QR Code

Da giovedì 1 luglio 2021 in Costa d’Amalfi sarà attiva l’applicazione telematica rivolta ai turisti curata dallo studio medico del dott. Raffaele Vitagliano.

Infatti, grazie ad un QR code – che sarà presente in tutte le stanze delle strutture ricettiva della Costiera che aderiranno al progetto – i turisti potranno ricevere informazioni sulle strutture sanitarie pubbliche presenti in Costa d’Amalfi e, se necessario, richiedere visite in presenza o in videoconferenza con l’ausilio di interpreti che agevoleranno le comunicazioni.