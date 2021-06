Andrea Ferraioli, Presidente del Distretto Turistico Costiera Amalfitana: “L’importanza del Green Pass”

Positanonews ha sentito Andrea Ferraioli, Presidente del Distretto Turistico della Costiera Amalfitana, il quale ha dichiarato: «E’ stato fatto un gran lavoro con i vaccini. Siamo pronti ed il nostro auspicio è che si faccia un Green Pass esteso per tutti, anche per gli americani, così come aveva detto anche il ministro Garavaglia durante l’incontro avuto con lui. Questa è la nostra speranza anche perché ci sarà un altro anno di sofferenza, ma se si farà il Green Pass almeno cerchiamo di portare avanti la seconda parte di questa stagione estiva.

L’importante è che si faccia chiarezza sul Green Pass e che si possa, quindi, avere una sorta di corridoio per arrivare in costiera amalfitana senza tante limitazioni».