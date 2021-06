Ancora guasto idrico a Ravello: cittadini delle frazioni senz’acqua

La città di Ravello, in costiera amalfitana, torna a fare i conti con un guasto alla condotta idrica. E’ ancora una volta il turno della condotta di via Zia Marta, che ha causato disagi per i cittadini della frazione San Cosma.

Non vi è ancora comunicazione da parte dell’Ausino, l’ente che gestisce il servizio idrico da Positano a Cava de’ Tirreni, ma i tecnici sono al lavoro per gestire il guasto.

L’episodio di oggi riporta la mente a quell’episodio di alcune settimane fa, quando una grossa perdita d’acqua in via Zia Marta causò disagi per diverse ore.