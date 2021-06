Anche Positano festeggia San Pietro nella chiesetta a Laurito, i fuochi alle 23

Positano ,Costiera amalfitana. Domani a Laurito, frazione confinante con Praiano verso Amalfi, si festeggia il Santo della frazione, San Pietro. Il borgo nel cuore della Costa d’ Amalfi, festeggia il Santo Pescatore. Il quartiere non sarà illuminato a festa e non avrà le bancarelle e neanche la processione, non consentita per le norme anti Covid, ma ci saranno dei fuochi artificiali per suggellare il momento .

Nella piccola chiesetta sono previste messe alle 7 e alle 10 di mattina, poi alle 20 , alla quale farà seguito la processione e quindi i fuochi d’artificio.

Nell’omonimo e sottostante albergo , l’hotel Il San Pietro di Positano della famiglia Cinque – Attanasio, riservatissimi ospiti festeggeranno anche l’oltre mezzo secolo del prestigioso hotel, in attesa degli spettacolari fuochi d’artificio.

Foto pre Covid d’archivio di Fabio Fusco