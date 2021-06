Analisi cliniche a pagamento. Disagi in tutta la costiera amalfitana

Problemi in costiera amalfitana per chi ha necessità di sottoporsi ad analisi cliniche perché al momento si è costretti a pagare il servizio in quanto dall’ASL fanno sapere che mancano i soldi per poterle renderle fruibili con un semplice ticket che, comunque, ricordiamo varia a seconda della tipologia di esami richiesti ma che in ogni caso è nettamente inferiore alla somma necessaria per eseguire le indagini cliniche a pagamento.

Un disagio notevole per i cittadini che hanno necessità di eseguire controlli periodici del proprio stato di salute. Ci auguriamo che in tempi brevi si possa trovare un modo per rendere nuovamente eseguibili le diverse analisi semplicemente con il pagamento del ticket, nel rispetto anche del diritto alla salute.