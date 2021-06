Ambulanze extra e idroambulanza da Positano a Sapri: potenziata la sanità in costiera per il turismo. Le ambulanze “extra”, con autista ed infermiere, saranno sulla litoranea tra Pontecagnano e Battipaglia, a Santa Maria di Castellabate, ad Acciaroli di Pollica, a Casal Velino, a Marina di Camerota, a Omignano, a Palinuro di Centola, a Positano e a Cetara. Lo scrive Marcella Cavaliere per La Città di Salerno in edicola il 10 giugno.

L’idroambulanza, invece, a bordo della quale saliranno sia un infermiere che un medico, stazionerà per il solo mese d’agosto a Maiori, nel cuore della Costiera Amalfitana, e servirà la parte centrale della “Divina”.

L’importo è di 330mila euro, e una postazione con idroambulanza per un mese, per un totale di 25mila euro. La manifestazione d’interesse è rivolta agli enti pubblici, alla Croce Rossa Italiana in tutte le sue forme associative ed alle associazioni di volontariato ed onlus autorizzate all’esercizio del servizio trasporto infermi 118, interessate alla convenzione con l’Azienda sanitaria locale salernitana.