Amalfi, parte la revisione della numerazione civica esterna.

Ad Amalfi partirà nei prossimi giorni la revisione della numerazione civica esterna.

L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Daniele Milano, invita i cittadini a collaborare con i tecnici incaricati della società affidataria del servizio, GESITALIA srl, muniti di apposito tesserino vidimato dal Comune di Amalfi e completo della fotografia di riconoscimento.

Si procederà all’individuazione di tutti gli accessi esterni.

“Nessun incaricato è in alcun modo autorizzato a richiedere denaro o compensi – precisa il Sindaco Daniele Milano – in caso contrario, si invita a contattare immediatamente le forze dell’ordine. La revisione della numerazione civica esterna è un adempimento obbligatorio ma soprattutto un’opportunità per mettere ordine nella toponomastica cittadina. A tal proposito ringrazio il mio delegato alla Toponomastica, Simone Lucibello, per l’impegno profuso nell’avvio di questo importante intervento di riordino”.

Il personale addetto al servizio è tenuto al più rigoroso segreto ed al rispetto della normativa sulla privacy in ordine alle notizie di cui verrà a conoscenza e fornirà ogni informazione in merito ai cittadini che ne faranno richiesta.

In caso di assenza dei proprietari/utilizzatori delle unità immobiliari servite dai varchi di accesso rilevati, sarà rilasciato nella cassetta postale un apposito modello di “Richiesta Dati” che potrà essere trasmesso via PEC all’indirizzo amalfi@asmepec. it o recapitato a mano all’Ufficio Protocollo o a mezzo posta al Comune di Amalfi.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla società Gesitalia srl al numero verde 800624309 oppure ai servizi Demografici del Comune di Amalfi ai numeri 089-8736215/217 in orario d’ufficio.