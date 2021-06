Amalfi, matrimonio di Donato Sarno e Rossella Molisso , presente il sindaco di Sorrento Massimo Coppola con Daniele Milano

Amalfi. Auguri Donato Sarno e Rossella Rossella Molisso, che oggi hanno coronato il loro sogno d’amore Il rito civile è stato celebrato dal sindaco di Amalfi Daniele Milano. Entrambi gli sposi, lui di Maiori e lei di Sorrento, lavorano presso il Comune di Sorrento e, in occasione del loro giorno più bello, era presente anche il sindaco della città del Tasso Massimo Coppola.

Un grande incontro anche fra due sindaci che rappresentano i comuni capoluoghi di due aree turistiche internazionali, le più importanti della Campania e del Sud Italia, un connubio anche politico nel nome del turismo . Con il primo cittadino anche il presidente del consiglio Luigi Di Prisco artefice della Bandiera Blu a Sorrento.

Molto significativa quindi anche la location e non poteva esser altrimenti per uno storico di valore come Donato Sarno.

Ai neosposi la redazione di Positanonews augura che la felicità e l’amore che ha illuminato questo giorno possa accompagnarli per tutta la vita insieme.