Amalfi: lite tra due donne, entrambe in ospedale. Non si conoscono ancora i motivi che hanno portato al verificarsi di uno spiacevole episodio nella giornata di ieri ad Amalfi. Due donne, infatti, commercianti in piazza dello Spirito Santo nel paese capofila della Costiera Amalfitana, si sono azzuffate sotto gli occhi attoniti di passanti e colleghi.

Immediatamente, sul posto è giunta un’ambulanza, prontamente allertata dai presenti, che ha trasportato una delle due donne al pronto soccorso dell’ospedale Castiglione di Ravello, mentre l’altra vi è arrivata con un proprio mezzo.

Per le due soltanto escoriazioni e contusioni.

Intanto, sono in corso degli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia locale.