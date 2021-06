Amalfi, le parole in esclusiva del sindaco Daniele Milano sulla chiusura della SS 163

Amalfi. Sulla temporanea chiusura della SS 163 in seguito al crollo di un muro di recinzione, verificatosi questa mattina, abbiamo sentito in esclusiva il sindaco Daniele Milano che è presente sul posto e segue con attenzione i lavori: «Al momento la strada è chiusa poiché si sta procedendo a rimuovere le porzioni pericolanti del muro nonché al taglio della vegetazione presente sul muraglione. Il crollo è avvenuto intorno alle 12.30 e si stratta di una via interclusa, non pubblica, annessa alla proprietà dei Cappuccini. Nei limiti del possibile stiamo cercando di far transitare le auto facendo dei passaggi controllati interrompendo momentaneamente le operazioni. Credo che in serata riusciremo ad attivare un senso unico alternato. Le operazioni stanno procedendo velocemente e potrebbero concludersi anche prima del previsto»