Amalfi, la dottoressa Katia Ottaiano è il nuovo Segretario comunale in reggenza

Amalfi. Il sindaco Daniele Milano, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto: « Da oggi Amalfi ha un nuovo Segretario comunale in reggenza, la dottoressa Katia Ottaiano. Con la sua esperienza ci aiuterà a governare un momento storico di profonda trasformazione per il nostro ente. Così come la ripresa a pieno ritmo delle attività ordinarie, al di là delle emergenze che ci hanno colpito negli ultimi mesi. Auguri».