Amalfi, iniziati i lavori per l’installazione del ponteggio per la ricostruzione della porzione di Via Annunziatella

Stanotte ad Amalfi è iniziata l’installazione del ponteggio necessario ai lavori per la ricostruzione della porzione di Via Annunziatella crollata lo scorso febbraio. A comunicarlo il primo cittadino Daniele Milano. Per la realizzazione della nuova viuzza sarà utilizzato una sorta di cantiere “sospeso” così da non chiudere il traffico lungo la Statale 163 Amalfitana. Gli interventi non riguarderanno solo la ricostruzione della stradina pedonale franata ma anche tutta la restante parte che ha resistito alla forza del crollo.

Il progettista del comune di Amalfi, per quanto concerne la realizzazione dei caratteristici archi, ha previsto un intervento che parte dall’alto e quindi non ci sarà bisogno di attendere la conclusione dell’intervento di Anas per quanto concerne il ripristino della strada statale 163.

Ricordiamo che per consentire l’installazione del ponteggio necessario ai lavori di ricostruzione della porzione crollata di Via Annunziatella, sarà interrotto il transito sulla SS163 ad Amalfi (km 29+750) dalle 00:00 alle 06:00 di martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18 giugno 2021.

Una nuova interruzione si renderà necessaria dalle 00:00 alle 06:00 di martedì 22, mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 giugno 2021.

Il transito sarà consentito a mezzi di emergenza/soccorso, servizio notturno reso dalle farmacie e bus di linea.