Amalfi: incidente nelle curve del Saraceno, centauro scivola a causa del pietrisco su una buca. Incidente ad Amalfi, questa mattina di martedì 22 giugno 2021. Nelle curve del Saraceno, nel paese capofila della Costiera Amalfitana, un centauro è scivolato a causa del pietrisco che si era formato su una buca coperta male.

Infatti, spesso le buche vengono coperte con asfalto pronto al momento, con un badile ed una pala. Senza l’ausilio di macchinari per asfaltare, ma solo rappezzando, gli scooter e le automobili che si trovano a passare sminuzzano l’asfalto. Per questo motivo si crea del pietrisco che porta le persone che guidano i mezzi a due ruote a scivolare quando sono in pieno in curva.