Amalfi, in corso pulizia e manutenzione dei pali dell’illuminazione pubblica. Questa mattina di mercoledì 30 giugno 2021, nel Comune di Amalfi, il paese capofila della Costiera Amalfitana, sono in corso gli interventi per la pulizia e la manutenzione dell’illuminazione pubblica.

I servizi di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione comprendono tutti gli interventi sugli impianti elettrici degli immobili comunali per i quali è richiesto esclusivamente l’ impiego di personale qualificato allo svolgimento delle funzioni di elettricista generico.