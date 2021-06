Amalfi, ignora il blocco dei carabinieri: scatta la denuncia. Ce lo racconta Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno. Non si ferma all’alt dei carabinieri: denunciato. È accaduto a un giovane originario di Ercolano che, a bordo della sua moto, da Positano verso Amalfi, non s’è fermato al segnale di stop imposto dai carabinieri della Compagnia di Amalfi, coordinati dal capitano Umberto D’Angelantonio .

Per i militari, a quel punto, non è stato difficile risalire alla targa del veicolo, identificare il guidatore e deferirlo all’autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto con la sua condotta spericolata ha messo in pericolo l’incolumità dei militari e degli altri utenti della strada.