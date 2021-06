Amalfi, gli operatori lamentano il caos normativo sul Covid e chiedono più chiarezza. Il servizio del TGR

Amalfi è mortificata da normative stringenti e non sempre molto chiare. Anche il via libera europeo del Green Pass non dipana la matassa. Il direttore Andrew Camera, diretto d’albergo, dichiara: “Ci sono ancora varie difficoltà ad arrivare in Italia per i nostri clienti. Il caos normativo non favorisce il rilancio del turismo”.

In questi giorni sono poche le presenze, meno di un terzo rispetto ai tempi normali. Prima della pandemia i flussi dall’America erano decisamente diversi.