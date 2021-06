Amalfi. Dieci euro per 5 minuti, summit con gli Ncc: il primo cittadino chiede l’adesione all’incontro agli addetti

Nei giorni scorsi il primo cittadino di Amalfi ha affidato a Katia Ottaiano il ruolo di segretario in reggenza. Classe 1972, abilitata alla professione forense, dal 1999 è diventato segretario comunale. Prima dell’arrivo nell’Antica Repubblica Marinara, Ottaiano ha lavorato in Abruzzo e presso vari comuni in provincia di Napoli, tra cui Melito, San Sebastiano al Vesuvio, Cardito, Visciano e Massa di Somma. «Al segretario Ottaiano vanno da parte mia e dell’amministrazione gli auguri di un buon lavoro, consapevoli dell’importanza che avrà la sua figura per il nostro Ente in un momento storico di profonda trasformazione, alla luce dei numerosi pensionamenti occorsi e di prossima definizione – sottolinea il sindaco Milano – . Di uguale importanza sarà governare la ripresa a pieno regime delle attività ordinarie, al di là delle emergenze che ci hanno colpito negli ultimi mesi». Sarà Elena Carotenuto la nuova responsabile del settore Servizi al Cittadino. Classe 1976, originaria di Scafati, Carotenuto è assistente sociale del Comune di Amalfi dal 2017. «Una figura importantissima nel nostro Comune e ha fatto un lavoro enorme. Per lei una crescita professionale conquistata sul campo», dichiara il primo cittadino.