Amalfi. Convocato il Consiglio Comunale per il 30 giugno 2021.

E’ convocato il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione, presso Palazzo S. Benedetto, per il giorno 30/06/2021, alle ore 12:00, e in caso di mancato raggiungimento del numero legale, per il giorno 01/07/2021 alle ore 12:00, per la trattazione del seguente ORDINE DEL GIORNO

Comunicazioni del Sindaco; Variazione n.2/2020 al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – art. 175 del T.U.E.L.; Riconoscimento debito fuori bilancio per ulteriori lavori di somma urgenza per il risanamento del costone roccioso sovrastante la S.S. 163 Amalfitana e per il ripristino della strada pedonale via Annunziatella – art. 194 del T.U.E.L.;

IL SINDACO – dott. Daniele Milano