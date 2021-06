Amalfi, chiusura temporanea della SS 163. Comunicato dell’ANAS ed aggiornamenti

Dopo il crollo di un muretto di recinzione, verificatosi alle 13.20 circa, è stata disposta la chiusura temporanea della strada statale 163 Amalfitana al fine di consentire i lavori di messa in sicurezza che con molta probabilità consentiranno la riapertura dell’arteria nella serata di oggi.

Sul posto subito dopo il crollo sono intervenuti i Vigili del Fuoco per verificare lo stato dei luoghi unitamente al personale dell’Anas. Si sta procedendo alla rimozione dei corpi in bilico in modo da ripristinare una situazione di sicurezza .

L’Anas, con un comunicato, ha reso noto che: «A causa del cedimento di un muro di recinzione privato, è stato temporaneamente interdetto il transito sulla strada statale 163 “Amalfitana”, all’altezza del km 29,479 ad Amalfi. Il traffico viene temporaneamente deviato su viabilità comunale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile».