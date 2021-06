Amalfi: allarme crolli sulla Chiesa, il sindaco dispone lavori urgenti. Ce ne parla Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno. L’amministrazione comunale di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha disposto un intervento urgente per un masso che si è parzialmente staccato dal costone roccioso alla fine della strada Longfellow, nei pressi della grotta di San Cristoforo in località Cieco. La segnalazione del pericolo era arrivata dal consigliere di minoranza Gianluca Laudano , che alcune settimane fa ha postato sui social le immagini del tratto in roccia incriminato, sottolineando che sarebbe necessario «dare un’occhiatina con un drone per controllare più da vicino».

La segnalazione è stata recepita immediatamente dall’amministrazione Milano, che ha disposto appositi rilievi per comprendere con precisione lo stato della situazione. Dal sopralluogo è emersa la necessità di realizzare un intervento di mitigazione dei luoghi interessati mediante lavori di consolidamento e messa in sicurezza di alcuni massi sovrastanti la chiesetta di san Cristoforo in località Cieco. Vista l’urgenza dell’intervento è stata contattata per le vie brevi la ditta “ItalRocce”, la quale ha preventivato una spesa di 7mila euro per effettuare l’intervento. Lavori importanti per garantire la sicurezza dei residenti che vivono in questa zona e dei turisti che vorranno passare qualche ora di relax, magari godendosi una passeggiata ammirando le vedute mozzafiato che caratterizzano questo suggestivo angolo della Costiera dalla strada Longfellow. Gli interventi di prevenzione sono fondamentali non solo ad Amalfi ma in tutta la Divina per evitare che in futuro si possano ripetere ancora frane e smottamenti. In questo caso i social sono stati utili a mettere in luce una situazione di potenziale pericolo: presto questa zona del paese capofila della Divina sarà messa in sicurezza.