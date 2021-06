Amalfi 839 AD, stasera il Medioevo torna a Positano

Il Medio Evo torna a Positano in Costiera amalfitana, così in piazza Gioia si sarà immersi i un’atmosfera d’altri tempi con lo spettacolo di Ario Avecone questa sera domenica 27 giugno, torna finalmente in scena a Positano, nell’ambito della rassegna Vicoli in Arte “AMALFI 839AD”, lo spettacolo che dal 2012 ha collezionato 700 repliche e decine di migliaia di spettatori provenienti da tutto il mondo. Dopo due anni di pausa forzata torneranno a riecheggiare sul Sagrato della Chiesa Madre di Positano, i fasti dell’antica Repubblica e il grido di libertà di tutto il popolo della Costiera Amalfitana che seppe ribellarsi al dominio longobardo. Luci emozionali, canzoni bellissime, duelli medievali per uno spettacolo che non ha certo bisogno di presentazioni. Produzione WorkinMusical . Prenotate il vostro posto al numero 334/9118563. L’ingresso è gratuito e l’evento sarà realizzato in ottemperanza alle normative attuali contro la diffusione del Covid-19. Vi aspettiamo!