Allestito il Lido Positano: da domani torna fruibile. Finalmente, dopo i vari lockdown, le misure anti Covid si stanno allentando e, nella perla della Costiera Amalfitana, uno dei Paesi più famosi proprio per il mare, è stato allestito il Lido Positano. Attrezzato in maniera funzionale ed in modo tale da garantire tutte quelle che sono le norme di limitazione del contagio da Coronavirus, con norme simili a quelle prese per lo scorso anno.

Del resto, anche quest’anno a Positano è stata confermata la Bandiera Blu: il mare della Campania è vanto, attrazione, corpo e cuore di una regione. Una regione profondamente legata alle sue tradizioni marine, con ben tre isole che puntellano e impreziosiscono il Golfo più bello del mondo che saranno presto Covid free, Capri, Ischia e Procida. Ed insieme alle isole, la Costiera Sorrentina e Amalfitana, il selvaggio Cilento.

Insomma, i residenti da omani potranno tornare ad usufruire del Lido Positano, uno spazio allestito per loro e riservato loro da diversi anni.