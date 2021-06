Esclusiva Positanonews Allegri a Positano , dopo Capri e Ischia, dove si è fermato in vacanza, in maglietta circondato da tifosi della Juventus. Foto e video in anteprima su Positanonews, Allegri circondato da veri tifosi bianconeri , in particolare il mitico Enzo Ferraioli e Alessio. Allegri si è trovato a girare il paese mentre Ambra Angiolini faceva spese, come un turista qualsiasi , poi momenti di intesa romantica e rilassati entrambi dal golfo di Napoli a quello di Salerno, la vacanza in Campania non poteva non prevedere la visita a Positano in Costa d’ Amalfi.

Allegri è stato visto passeggiare e ossigenarsi a piedi a Laurito e in Via Pasitea in salutari e rilassanti passeggiate per il paese, poi romantico giro in barca con i Lucibello boat per una indimenticabile escursione.