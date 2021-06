Alessia Marcuzzi a Praiano e allo “Scoglio” a Nerano , che dolcezza

Alessia Marcuzzi a Praiano e allo “Scoglio” a Nerano Alessia Marcuzzi ha trascorso un meraviglioso weekend sulla Costiera Amalfitana, una meta molto frequentata dalla nota conduttrice in questo periodo dell’anno, fra Capri e la Costa d’ Amalfi

Giorni di relax e divertimento in barca insieme ad amici e familiari, ogni volta non manca mai la tappa al ‘Ristorante Lo Scoglio’, d’obbligo per i Vip a Nerano di Massa Lubrense , dove qualche settimana fa ha incontrato anche Stefano De Martino. Nelle scorse ore la Marcuzzi ha postato un set di foto che la ritraggono proprio al ristorante, è meravigliosa.

Negli scatti Alessia Marcuzzi non è da sola, con lei c’è la figlia Mia. Entrambe sono meravigliose e sfoggiano sorrisi stupendi. Le due si scambiano baci, abbracci e tenerezze, sono davvero dolcissime.

Nella foto il dj Nello Fiorentino della mitica Africana . Tutte le foto dai profili pubblici di instagram