Alessandro Cretella, chef di Amalfi, tra i candidati al Cous Cous Fest in Sicilia

Ogni anno in Sicilia si tiene il Cous Cous Fest,il Festival internazionale dell’integrazione culturale. E quest’anno tra i candidati c’è anche Alessandro Cretella, un giovane chef originario di Amalfi e che vive oramai a Roma pur portando sempre nel cuore la sua amata costiera amalfitana.

L’evento prevede un contest online ed in base ai voti o like ricevuti dalla foto del piatto ci si gioca la partecipazione alla manifestazione. La caratteristica ovviamente che unifica tutti i piatti è l’ingrediente principale, ovvero il cous cous, proposto in mille modi con creatività e bravura.

La manifestazione si svolgerà a San Vito Lo Capo tra il 17 ed il 26 settembre e per lo chef Cretella sarebbe davvero un onore poter arrivare in Sicilia portando sull’isola un pezzo della costiera amalfitana.

Il piatto che ha presentato Alessandro Cretella si chiama “In Riva Al Mare…”, un chiaro omaggio alla sua Amalfi con il cous cous richiama la sabbia ed il mare fatto con acqua di mare depurata ed acqua di cozze, con un’infusione di foglie di cavolo rosso. La ricetta ha previsto l’utilizzo dello sgombro (o maccarello) e della triglia, scottati velocemente in padella. Aggiunta di cipolla in agrodolce, cozze e vongole. Un ottimo scampo marinato 24 ore prima con agrumi ed erbette aromatiche. Ed infine il gambero di Mazara del vallo ed il tonno rosso a crudo. Per completare il tutto diverse erbe marine: salicornia, obione ed aster marittima.

Ecco il link per votare e sostenere lo chef Alessandro Cretella.