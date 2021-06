Al Ceinge di Napoli scoperti anticorpi efficaci contro il Covid e la variante inglese

Presso i laboratori del Ceinge-Biotecnologie avanzate di Napoli i ricercatori della Task Force Covid-19 hanno generato nuovi anticorpi umani in grado di contrastare l’infezione del virus SarsCoV2 responsabile della pandemia di Covid-19 e della sua variante inglese. Riconoscono la proteina Spike e sono capaci di interferire nella sua interazione con il recettore Ace2 sulle cellule delle vie respiratorie. Un traguardo molto importante nella diagnostica e nella terapia del Covid 19 raggiunto, in particolare, dal team guidato da Claudia De Lorenzo, ordinario di Biochimica presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche dell’Università Federico II e Principal Investigator del Ceinge, il quale spiega: «Il nostro progetto nell’ambito della Task Force Covid-19 del Ceinge è stato finalizzato alla generazione di nuovi anticorpi umani utili per inibire l’infezione del virus Sars-CoV2. A tale scopo abbiamo scelto una regione specifica della proteina Spike, che sappiamo essere presente sul rivestimento virale e che è responsabile dell’interazione con il recettore Ace2 sulla superfice delle cellule delle nostre vie respiratorie. A partire da vasti repertori di frammenti anticorpali umani, con tecniche di selezione per affinità, abbiamo identificato anticorpi in grado di legare specificamente la proteina Spike e alcuni di essi si sono dimostrati capaci di inibire l’infezione di colture cellulari umane del virus Sars-CoV2 e della sua variante inglese”.

Il lavoro è stato pubblicato dall’autorevole rivista Scientific Reports (Nature Group) e ha visto la collaborazione, dei teams di ricerca diretti rispettivamente da Massimo Zollo e da Nicola Zambrano, professori dell’Università Federico II e Principal Investigators Ceinge, con il contributo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno.