Agevolazioni fiscali per gli esercizi commerciali di Minori. Leggi i dettagli

Agevolazioni fiscali per gli esercizi commerciali di Minori (Costiera Amalfitana)

Ai cittadini di Minori

Agli esercizi commerciali di Minori

A causa del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid, e al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate si ricorda che per l’annualità 2021 sono previste:

• l’esenzione del pagamento fino al 31.12.2021 del canone unico patrimoniale (COSAP) per le seguenti attività:

✓ esercizi che svolgono l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ossia ristoranti, bar, pizzerie, trattorie ed esercizi similari; ✓ esercizi che svolgono l’attività di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente all’attività di intrattenimento e svago quali sale da gioco, locali notturni ed esercizi similari;

• agevolazioni COVID sulla bollettazione della Tassa rifiuti solidi urbani, nell’ambito di specifici trasferimenti erariali:

✓ per i contribuenti delle categorie non domestiche, di una percentuale di riduzione della tariffa che va da un minimo del 16% ad un massimo del 21,73%; ✓ per i contribuenti delle categorie domestiche di una percentuale di riduzione della tariffa del 5,11%;

• rinvio del pagamento della TARI in due rate 15.09.2021 e 28.02.2022.

Il Sindaco

Andrea Reale